Aston Martin está pasando un bache que puede complicar sus opciones de cara a 2024. Perdidos en las últimas carreras con las novedades aerodinámicas que han llevado. Lance Stroll no puso el nuevo paquete en el Gran Premio de México y sí un Fernando Alonso que sufrió muchísimo. Acabó abandonando por problemas en el coche, al haber pasado por encima de piezas que se encontraban en la pista.

El asturiano reconoce que hacen todo lo que pueden, pero que no encuentran el camino. "Estamos trabajando todo lo que podemos. No es que estemos simplemente contentos con la situación. No es la posición que desearíamos estar...", comenta el bicampeón de la Fórmula 1.

Aprender del momento es lo que les puede hacer avanzar: "Al mismo tiempo estamos trabajando muy duro para revertir la situación. Y a veces se aprende más de las dificultades que de las celebraciones".

"Así que ahora estamos pasando por un momento difícil. Y estamos intentando hacer tantas pruebas como sea posible, dando la mayor información posible a la fábrica de Silverstone. Y con suerte, como dije, terminar en lo alto y no en lo bajo", explica el piloto de Aston Martin, que marcha quinto en el campeonato después de ser adelantado por Carlos Sainz (empatados a 183 puntos).

Brasil, Las Vegas y Abu Dabi. Esas son las tres citas que restan en este mundial de Fórmula 1. Y Aston Martin quiere utilizar las carreras como 'mini test' para acabar de entender el paquete aerodinámica y utilizarlo de cara al curso que viene.

"Lawrence Stroll no está contento"

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha contado que el dueño no está nada contento: "Lawrence Stroll no está contento. Pero nosotros tampoco estamos contentos...".

"Nadie está contento. Si tienes un comienzo de temporada tan bueno y luego pierdes competitividad, nadie está contento. Pero no necesitamos que Stroll nos diga eso", ha expresado Krack en declaraciones tras el GP de México.