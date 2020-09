Jean Todt es uno de los grandes amigos que Michael Schumacher hizo en la Fórmula 1. El Kaiser, heptacampeón del mundo y cinco veces campeón con Ferrari, tuvo en él a alguien que fue algo más que un jefe. Ahora, el presidente de la FIA ha hablado del alemán, tanto en el pasado como en el presente.

"Le vi la semana pasada y sigue luchando. Tiene a una gran mujer a su lado, a sus hijos y a sus enfermeros y enfermeras. Solo podemos desearle lo mejor a él y a su familia", afirmó en declaraciones recogidas por 'The Independent'.

Todt fue uno de los grandes valedores de Schumacher, y a día de hoy sigue teniendo claro que haría lo que fuera por Michael: "Lo que puedo hacer ahora es estar cerca de él y, si puedo hacer algo más, lo haré".

"Schumacher dijo que se iba si me iba yo"

La relación entre ambos viene de lejos. Fue en 1996 cuando Todt dice que se lo debe todo a Schumacher. "Tras algunas retiradas me presionaron para que me marchara. Pero él dijo que si yo me iba, él también... Y claro, no querían que se fuera", afirma.

"Ellos se preocuparon mucho menos por mí, pero en sus comentarios Michael lo dejó claro. Así que bueno, me quedé", cuenta Todt.

Luego pasó lo mismo... pero al revés, cuando descalificaron en Jerez a Schumacher por un volantazo contra Villeneuve: "Él me protegió antes, así que yo hice lo mismo. Su emoción no le dejó ser campeón".

"El 2000 fue el momento más importante de mi carrera"

Pero lo fue. Al menos con Ferrari lo fue, pues con Benetton ya tenía un par en sus vitrinas. En el 2000, llegó el primer título de Schumacher vestido de rojo: "Fue el momento más importante de mi carrera. Estábamos tan ansiosos... queríamos ganar más. Le dije a Michael que nuestras vidas no serían jamás las mismas".

Todt habla ahora de la situación de Ferrari, que no es precisamente... halagüeña: "No puedo hacer público lo que pienso. Hay que admirar a Mercedes, pero el resto tienen que patearle el culo para desafiarle".

Te puede interesar

Mick Schumacher, ¿el paso definitivo hacia la F1? El hijo del Kaiser ya es el líder de la Fórmula 2

Button coloca a Verstappen a la altura de Schumacher y Senna

Flavio Briatore: "Michael Schumacher y Fernando Alonso son dos estrellas"