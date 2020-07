El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo un misterio. Desde el grave accidente que sufrió allá por diciembre de 2013 apenas se conoce cómo se encuentra el gran campeón de la Fórmula 1.

Y Jean Todt, actual presidente de la FIA y quien fuera su jefe en Ferrari, ha hablado de su estado en una entrevista a 'Daily Mail'. "Vi a Michael la semana pasada. Sigue luchando y espero que el mundo pueda verle de nuevo. Para ello está trabajando su familia", asegura.

Todt también fue preguntado sobre quién es el mejor de la historia en la Fórmula 1... y no pudo quedarse con solo uno: "Amo a Michael, pero es imposible decir quién es el mejor piloto de la historia. Están Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna y Michael. Sólo puedes pensar quién es el mejor de cada generación".

"Recuerdo en 2000 cuando estaba en el podio en Suzuka con Michael, después de que ganara su primer título con Ferrari, que le dije que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Habíamos logrado todo lo que queríamos", señala. Ambos, juntos, firmaron algunas de las mejores actuaciones de la historia de la competición.

Lewis Hamilton podría igualar su palmarés esta misma temporada. Pero Todt no le da importancia. "Después de un accidente como el que Michael ha tenido, ¿importa si Lewis gana más? A mí sinceramente no me importa", sentencia.

Schumacher fue campeón del mundo de la Fórmula 1 en siete ocasiones: primero con Benetton (dos) y más tarde en Ferrari, donde encadenó cinco títulos consecutivos entre el 2000 y 2004.