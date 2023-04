Guerra entre Toto Wolff y Günther Steiner. El jefe de equipo de Haas ha respondido a Wolff irónicamente por sus declaraciones sobre la marcha de Mick Schumacher del equipo norteamericano a finales de 2022.

La semana pasada, Toto Wolff criticó el tono en el que el jefe de Haas se refirió a Mick Schumacher, actual piloto reserva de Mercedes. "Si Michael hubiera acompañado a su hijo durante los dos años de Haas, Steiner no se habría atrevido a tratar así a Mick", aseguró Wolff en declaraciones a 'Blick.

Una semana después, Steiner ha respondido al máximo responsable de Mercedes utilizando la misma fórmula. Además, el italiano ha asegurado que la presión del apellido Schumacher le ha hecho daño a Mick.

"Lo que le tengo que decir a Toto es que si mi padre estuviese en el paddock, él no se habría atrevido a decirme lo que me dijo. No ha sido fácil gestionar la situación de Mick por toda la presión que había por su apellido. Ha tenido accidentes fuertes y no ha sido fácil de gestionar para el equipo, había muchos daños", ha declarado Steiner en una entrevista con 'Sky Sports'.

Además, Günther Steiner sigue manteniendo que, a pesar de las presiones que ha recibido para renovar al hijo del 'kaiser', tomó la mejor decisión pensando en el bien del equipo: "Tuvimos que gestionar el presupuesto de forma diferente y no ha sido fácil. La Fórmula 1 es muy dura y si no rindes, no mereces estar ahí. Nos presionaron para mantener a Mick y culparon al equipo, lo cual no creo que fuese bueno para él. Los que eligen a los pilotos son los equipos, ningún piloto puede elegir el coche que quiere pilotar".

Hace dos semanas, en la presentación de su libro, Günther Steiner hablo sobre la decisión de no renovar el contrato de Mick Schumacher. El italiano aseguró que los dos millones de dólares en daños que provocó el piloto alemán hacían insostenible su renovación. Incluso se mofó de un accidente que Mick sufrió en el Gran Premio de Japón de 2022, cuando se estrelló volviendo a boxes tras finalizar una sesión.

“¡En la vuelta de regreso a boxes! Claro, estaba muy mojada la pista, pero nadie más destrozó su coche mientras pilotaban de regreso a boxes”, aseguró Steiner.

“Perdemos un coche después de cinco minutos y ahora tenemos que construir otro. No puedo tener un piloto del que no estoy seguro de que pueda conducir un monoplaza de manera segura en una vuelta lenta”, dijo el jefe de Haas justificando el despido del piloto alemán.

Ese accidente le costó a Haas más de 700.000 dólares, causando un gran perjuicio al equipo de cara a la temporada 2023, según explica Steiner: “Es jodidamente ridículo. ¿Cuántas personas podríamos emplear con 700.000 dólares? Y ahora tengo que encontrar ese dinero”.