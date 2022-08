Casi nadie en el paddock era consciente del bombazo que estaba por llegar. Aston Martin ha anunciado el fichaje de Fernando Alonso a partir de la temporada que viene, en un contrato "multianual". Y en algunos ha habido incredulidad.

Porque este domingo, en el Gran Premio de Hungría, algunas voces autorizadas del equipo Alpine se volvían a referir a la renovación del asturiano, cuyas conversaciones se habían anunciado para el parón de verano.

El asturiano ya anunció que ese sería el momento para sentarse "de verdad" con el equipo y mirar al futuro, pero ha optado por otros planes. Esos planes son el equipo Aston Martin de Lawrence Stroll.

A pesar de que Alonso incidió en que Alpine era su prioridad, ha preferido hacer las maletas. Ya sea por la insistencia del equipo en Oscar Piastri o las disputas con Esteban Ocon en la pista, Alonso ha optado por cambiar de equipo.

A partir de 2023 vestirá de verde. Un nuevo proyecto de mucho, muchísimo dinero. Siempre con el objetivo de volver a luchar por todo. Aston Martin ya afirmó que sus objetivos de ganar llegarán a largo plazo.

Y Alonso se ve con fuerzas para seguir varios años más. Este fin de semana cumplió 41 años y en Hungría volvió a demostrar que está en plena forma. Aston Martin y Alonso se van a divertir.

"Deseamos a Fernando lo mejor para su futuro en F1. Fernando siempre ha sido y será de la familia Renault y Alpine. Seguiremos empujando juntos hasta noviembre", ha escrito Alpine en sus redes.

We wish Fernando the best for his future in Formula 1. Fernando has always been, and always will be, part of the Renault and Alpine family and we’re proud and privileged to have shared so many on-track moments together. pic.twitter.com/hyZOVdOKHb