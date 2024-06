Fernando Alonso cumplirá en pocas semanas 43 años y, tras renovar con Aston Martin hasta 2026, seguirá en Fórmula 1, al menos, hasta los 45 años.

Y no es que el asturiano siga por seguir, sino que está demostrando que mantiene el nivel y que con un coche competitivo es capaz de luchar, mínimo, por podios.

Durante una entrevista en 'RacingNews365', Pedro de la Rosa ha destacado que el estado físico de Fernando no es simple genética, sino el fruto de un arduo trabajo de muchos años.

"Se ha cuidado muy bien toda su vida. No te quedas en la Fórmula 1 con 40 años si no te has cuidado mucho, y Fernando ha hecho eso", ha explicado.

"El hecho de que tenga casi 43 años, que tendrá 45 cuando expire su nuevo contrato y que todavía esté hablando de una posible extensión en el futuro, creo que es suficiente", ha añadido, dejando abierta la posibilidad de que el ovetense siga más allá de 2026.

El expiloto y ahora embajador de Aston Martin corrió para HRT en 2012 con 41 años, pero reconoce que su caso no es similar al de "Superman".

"Le dije: 'bueno, lo primero que pierdes es la vista'. Empecé a pensar en usar lentes de contacto, por ejemplo, durante las carreras", recuerda De la Rosa.

"Me dijo que recientemente le revisaron la vista y dijo: 'Estoy por encima del 100 por ciento'. Así que tal vez sea Superman", añade.

Eso sí, el día que flaqueé, Pedro tiene claro que Fernando será el primero en dar un paso al lado.

"Es el tipo de persona que querrá dejarlo inmediatamente si en algún momento de su carrera se da cuenta de que su rendimiento está disminuyendo", ha zanjado.