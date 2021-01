Una imagen muy impactante. Romain Grosjean ha enseñado en sus redes sociales cómo se encuentran sus manos mes y medio después del incendio del GP de Bahrein, en el que pudo salvar la vida escapando de su vehículo.

En su mano izquierda se pueden apreciar a la perfección las quemaduras, sobre todo en el dedo índice donde se aprecia una gran herida. La derecha apenas sufrió daños.

El galo fue rescatado por el médico de la Fórmula 1, Ian Roberts, y auxiliado por los comisarios a los que agradeció su labor dos días después. Unos abrazos que emocionaron a todos los aficionados al motor.

"Mis manos han vuelto y a Petrus (su gato) no parece que le ponga triste eso. Todavía no es una imagen bonita, así que no deslices el dedo hacia la derecha si no tienes ganas", escribe, en una fotografía en la que sujeta a su mascota.

Aquel terrible GP de Bahrein fue la última prueba de Grosjean en la Fórmula 1, retirándose posteriormente. Ahora se encuentra recuperándose de las heridas y no descarta volver al mundo del automovilismo en los próximos años. Aunque, eso sí, en otras disciplinas.