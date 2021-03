La Fórmula 1 2021 ya está aquí. El Mundial abre la veda a una temporada emocionante que comienza con el GP de Baréin, mismo lugar en el que se llevaron a cabo los tres días de pretemporada para que todos los equipos llegasen al máximo nivel de forma a este momento. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel... Todos, a competir en la que será primera clasificación del campeonato.

Una en la que nadie sabe nada y todos quieren saberlo todo. Porque las dudas y las incógnitas están más que presentes, por más ensayos que se lleven y por más Libres que se hayan realizado. Están porque, hasta que no llega lo serio, nadie da todo lo que tiene.

Y nadie lo hace para que el resto, precisamente, no sepa de qué son capaces. Sin embargo, ahora ya no les queda otra que correr. Que pelear. Que competir. Que exprimir al máximo el coche y que no guardarse nada de su nivel como pilotos.

Lleg la hora de la verdad

Será, por tanto, cuando sepamos si Mercedes está en problemas, como parecieron estar en los test de Baréin, o si todo era un juego. O si Red Bull puede pelear contra los alemanes... o si el motor Honda se rompe en cuanto le dan mucha caña.

Y será también cuando Fernando Alonso vuelva a encontrarse en una lucha contra el crono. Más de dos años han pasado desde que el asturiano dejó la F1 hasta ahora, hasta su regreso en un equipo Alpine que se mostró más que fiable y regular pero que puede tener su talón de aquiles a una vuelta.

A ver dónde están en comparación con el resto, en una zona media en la que tenemos, a priori, a Aston Marin, a McLaren y también a Ferrari. Los de Maranello cuentan con Carlos Sainz, quien ha mejorado notablemente a una vuelta, y tienen bastante ilusión tras un curso en el que todo lo que hicieron fue un desastre.

Mercedes VS Red Bull... y el resto

Diez equipos y veinte pilotos se verán las caras en la primera prueba de verdad del Mundial de Fórmula 1 2021. Mercedes y Red Bull, a lo suyo, con Hamilton en busca de más récords y con Verstappen queriendo dar guerra. Luego, McLaren con su unidad de potencia alemana, Ferrari, Aston Martin y Alpine con Fernando Alonso. La incógnita AlphaTauri, con Alfa Romeo, Haas y Williams supuestamente detrás.

De momento, visto lo visto en los test, Red Bull está lista para pelearle el Mundial a Mercedes gracias a un, por fin, superpoderoso motor Honda.

Horario y dónde ver la clasificación

La clasificación será a las 16:00 hora peninsular española, con unos Libres 3 que se disputarán previamente a eso de las 13:00. Ambas cosas se podrán ver tanto en Movistar como en DAZN, previo pago de una suscripción.

Te puede interesar

Fernando Alonso responde a los que cuestionan su edad: "Hamilton tiene 36 años"

George Russell responde a los que le sitúan en 2022 en Mercedes... junto a Verstappen

Nuevo reglamento de Fórmula 1 en 2022: novedades y todos los detalles del cambio de normativa