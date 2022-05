Llega el GP de Mónaco. Llega la que es, posiblemente, una de las más míticas pruebas de todo el calendario del Mundial de Fórmula 1. Una que pone a prueba a todos. A equipos y a pilotos. Que distingue a los que son buenos de los que son muy buenos. Que distingue a los que no son más que lo que es su coche. Sí, llega la carrera donde se ve quién tiene manos y quién no.

Porque no es solo correr por las calles del Principado. Es correr por las calles del Principado a más de 200 kilómetros por hora. De saber que hay que pasar cerca de los muros, pero nada de rozarlos y mucho menos tocarlos. Porque es correr, ir rápido y además cometer cero errores.

Aquí no hay exteriores de pista. No hay hierba. No hay grava. Aquí hay muros. Hay protecciones. Hay algo que, por ejemplo, Fernando Alonso ya ha conocido en la clasificación con su accidente en la Q3. Ahí es solo un intento que se va al traste, en carrera es irse con un cero.

Ojo a la lluvia...

Irse con nada de un fin de semana que puede ser incluso más exigente para todos. Porque si ya es complicado en seco en mojado, como parece será la carrera, todo se complica. Todo hace que la que es clasificación más importante, o una de las más importantes, del Mundial pueda valer absolutamente nada.

Porque con lluvia todo es otra historia. La estrategia, la carrera, la visibilidad... A eso es a lo que se encomiendan los que salen por detrás de Charles Leclerc. El monegasco arranca desde la pole, tras firmar de momento un fin de semana brillante en la que es su casa.

Verstappen, victoria en cada carrera... que ha terminado

Viendo lo que sucedió con él el pasado año a buen seguro tenía y tiene ganas de celebración delante de su público. El Ferrari es, parece ser, superior al Red Bull en Mónaco. Carlos Sainz sale segundo, por delante de Sergio Pérez y de Max Verstappen.

El neerlandés, eso sí, ha ganado todas las carreras del Mundial que ha terminado. Tan solo ha cedido en dos, en las que abandonó. Fueron Baréin y Australia, con sendos ceros. Las demás, victoria tras victoria.

Sainz, objetivo ganar

Tendrá a su compañero y a Carlos Sainz por delante. El madrileño sigue viendo cómo se le resiste tanto su primera pole como su primer triunfo. El sábado, en Mónaco, lo saldó llevándose puesto a Sergio Pérez, quien tuvo un accidente en la entrada del túnel.

Accidente como el que tuvo Fernando Alonso, ya citado anteriormente. Fue en la curva 5. Perdió el coche. Su Alpine fue directo a los muros y él sabe que podía haber sido quinto. Se veía mejor que Norris y que Russell, pero les tendrá delante en carrera.

Va bien con él el Alpine, un equipo que sigue sin confirmar su presencia el próximo año y que a saber si contará con él o no para 2023. Esteban Ocon fue décimo, lejos de los cronos de un Fernando a quien no está superando en una pista, recordemos, de piloto.

Horario y dónde ver el GP de Mónaco

La carrera del GP de Mónaco comenzará a las 15:00 hora peninsular de España (una hora menos en las Islas Canarias) y se podrá ver en directo en 'DAZN', previo pago de una suscripción. Además, en la web de laSexta se podrá seguir también en directo.