Ya ha habido sanciones por sobrepasar el límite presupuestario en la Fórmula 1. La más grave fue para el equipo Red Bull: una multa económica y una disminución de horas en el túnel de viento. Sin duda, esto segundo es algo muy delicado para una escudería.

Pero Eddie Jordan, histórico dirigente de la F1, no entiende cómo está reglamentado el límite presupuestario e incluso lo califica de "farsa". Así lo ha expresado en declaraciones a 'Motorsport'.

"Si estableces un reglamento frente a alguien, siempre encontrará las formas de eludir esa regla. Además, las regulaciones financieras son prácticamente imposibles de controlar", explica Jordan.

Sobre la sanción a Red Bull, cree que "no tuvo el efecto deseado" porque no les ha hecho ningún daño: "No puedo decir si Red Bull recibió una sanción injusta o no. Solo puedo decir que no tuvo el efecto deseado cuando ves dónde están en este momento...".

"Sería demasiado pedir que alguien compita con Red Bull este año. Me gustaría decir que es demasiado pronto para una evaluación así, pero mi corazón me dice que la temporada ha terminado", insiste Eddie.

Y sentencia siendo pesimista con respecto a tener un campeonato igualado. Ve a Red Bull demasiado favorito y en concreto a Max Verstappen: "Simplemente no veo a nadie con el potencial, el conocimiento, la velocidad y las habilidades de Red Bull, especialmente en el lado del piloto".