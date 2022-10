A veces la Fórmula 1 hace que se creen historias muy emotivas y felices. Es este el caso de Goto, un jovencísimo fan japones tanto de la Fórmula 1 como de Alfa Romeo que pudo cumplir su sueño en el pasado Gran Premio de Japón.

El vídeo que cuenta la historia y que ha subido Alfa Romeo a sus redes comienza diciendo que en año 2019, recibieron un sobre con 19 euros en su interior. En él, tan solo había este mensaje: "Lo siento por no poder ahorrar más dinero para la mejora del equipo, Goto".

El problema es que dentro de dicho sobre no había ninguna dirección ni e-mail para responder a Goto, por lo que parecía imposible contactar con él de vuelta. Sin embargo, el equipo italiano comenzó una campaña en redes sociales para encontrarle y gracias a la ayuda de la gente, lo consiguieron.

Fue gracias a esto que tras tres años en los que la Fórmula 1 no volvía a Japón por culpa de la pandemia, en 2022 Alfa Romeo cumplió el sueño de Goto, llevándole al box del equipo y conociendo a los trabajadores.

El recadito de Marc Márquez a MotoGP que harían bien en escuchar: "No me gusta la dirección que se ha tomado..."

Además, pudo subirse y estar al volante del coche que pilotan en cada carrera tanto Valtteri Bottas como Guanyu Zhou. Goto pudo hacerse también una foto con ambos pilotos y la guinda del pastel fue que en suelo del monoplaza, dejaron un mensaje escrito en japonés en el que ponía: "Gracias Goto".

Welcome to the family, Goto. ❤️ pic.twitter.com/EvPoizhomu