Valtteri Bottas parece haber sido el 'patito feo' de la temporada en Fórmula 1. A pesar de contar con el coche más rápido, no ha podido ni acercarse a su compañero, Lewis Hamilton, que se ha impuesto con puño de hierro en la parrilla con su Mercedes, logrando su séptimo título mundial.

En esta atípica temporada, el finlandés ha logrado cinco poles, pero tan solo obteniendo una victoria al término del fin de semana, en el primer Gran Premio de Austria.

La gota que colmó el vaso de la tranquilidad de Bottas en la escudería alemana fue la sustitución de George Rusell a Hamilton cuando el británico dio positivo por coronavirus. El joven piloto de Williams rodó mejor que Valtteri con el monoplaza y muchos hablaron de la posibilidad de que le supliera como compañero de Lewis, pero el contrato con Mercedes manda y el momento de Rusell deberá esperar.

Con todas las críticas y dudas que planean sobre Bottas tras el fin de campaña en Abu Dabi, Hamilton ha querido salir al paso para respaldar a su pareja de garaje. "No creo que Valtteri necesite defender su rendimiento", ha afirmado el heptacampeón en 'Motorsport'.

"Creo que ha seguido trabajando en ello, y hemos tenido clasificaciones muy, muy igualadas, especialmente este año", ha añadido Lewis.

A su vez, el inglés ha querido reseñar la gran relación que mantienen ambos fuera de la pista: "Lo que es realmente genial entre nosotros es que luchamos duro en la pista, pero cuando estamos fuera, logramos mantener una relación de trabajo de caballeros, y creo que eso es una gran muestra de su personalidad y carácter como hombre".

Además, cree que Bottas mejorará de cara a la próxima temporada: "Sé que el año que viene va a dar más pasos adelante, así que tengo que trabajar y ver cómo puedo encontrar más velocidad para seguir al frente el campeonato siguiente".

Por su parte, el finlandés no se mostró excesivamente en la entrega de premios de la FIA. "Por supuesto que no cumplí los objetivos que me marqué para este año en términos de resultados", apuntó Valtteri, que aseguró que esta temporada ha vivido con "sensaciones un poco contradictorias".