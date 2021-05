La guerra entre Mercedes y Red Bull es total. Límites de pista, ingenieros que cambian de bando, cruces de declaraciones... Y ahora esa guerra se traslada a los pilotos.

Lewis Hamilton y Max Verstappen, los dos máximos candidatos el título de Fórmula 1, han arrancado su particular guerra. En concreto lo ha hecho un Lewis Hamilton que ha picado a su rival antes del Gran Premio de España.

Primero, preguntado por Max, le lanzó varios elogios: "Max es increíblemente rápido y realmente muy competitivo. Está hambriento de victorias y títulos, y tiene más experiencia que nunca".

Pero luego dejó su particular dardito: "Pero no me importa contra quién pelee, ya sea con un compañero de equipo o contra otro piloto. Llevo mucho tiempo compitiendo y ya he luchado contra muchos rivales: ¿Te acuerdas de Ferrari?".

¿A qué se refiere con esta mención a Ferrari? Señala directamente a Sebastian Vettel y a los dos subcampeonatos que logró en 2017 y 2018, siempre por detrás del piloto inglés.

Defiende a Bottas

Asimismo, Hamilton ha querido salir al paso de los rumores que colocaban a Valtteri Bottas fuera de Mercedes en mitad de la temporada, siendo sustituido por George Russell, ahora en Williams.

"Valtteri siempre ha sido un increíble compañero de equipo, como ya lo he dicho anteriormente. Si soy sincero, creo que tenemos la mejor dupla de pilotos en términos de resultados, de equilibrio dentro del equipo y de desarrollar el coche", afirma.

