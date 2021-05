"Gilipolleces". Así de rotundo fue Valtteri Bottas cuando le preguntaron por la posibilidad de que Mercedes le sustituya por George Russell en las próximas semanas, en pleno mundial de Fórmula 1.

Ni dejó terminar la pregunta al periodista. El finlandés respondió muy enfadado después de una información de 'Daily Mail' que aseguraba que en las flechas de plata se habían cansado de su rendimiento.

"No me afecta, porque sé que no me van a reemplazar a mitad de temporada. En nuestro equipo no hacemos eso. Sé cómo están las cosas, siempre se dicen gilipolleces, pero eso es parte del deporte", afirmó el segundo de Mercedes.

Todo ello antes de lanzar un 'dardito' a Red Bull: "Tengo un contrato para este año y creo que sólo hay un equipo (en referencia a Red Bull) que hace ese tipo de cosas en la F1. Nosotros no somos así. Entonces, no hay presión que valga".

Aunque, eso sí, no confirmó su continuidad a partir de 2022: "No lo sé en este momento, estamos en el inicio. Realmente no he pensado en el próximo año. Mi enfoque principal está en el aquí y ahora, porque eso es todo lo que importa y eso normalmente me traerá un buen futuro".

"Así que no tengo ni idea, y por el momento, no me importa. Solo me estoy enfocando en este año y ahí es donde estoy poniendo cada pensamiento y la energía", finalizó Bottas, que llega a España después de un buen resultado en Portimao con un tercer puesto por detrás de Lewis Hamilton y de Max Verstappen.