Lewis Hamilton ha declarado su 'amor' por Mercedes después de muchos rumores que le colocaban fuera del equipo que le hizo grande en la Fórmula 1. Sin embargo, sus opciones parecen escasas. Los rumores sobre un intercambio por Charles Leclerc en Ferrari han seguido apareciendo. Podría ser su única opción.

En 'Daily Mail', Guenther Steiner, jefe de Haas, ha dicho que no tiene grandes opciones en el futuro más próximo: "Siendo sinceros, no sé a dónde podría ir más allá de Mercedes. Red Bull va con todo con Max (Verstappen), él es su hombre, así que no sé por qué motivo lo cambiarían por Lewis...".

"Sería entretenido verlo allí, pero cuando eres el jefe de equipo o el propietario, no quieres entretener a los aficionados, quieres divertirte tú siendo campeón del mundo", ha comentado.

"No dudo de las capacidades de Lewis, pero no veo razones para que cualquier persona que esté en alguno de los otros tres mejores equipos se interese por él. No puede ganar siempre, es humano y está en una competición, la Fórmula 1 no es la Fórmula Mercedes. Ellos han tenido ocho años muy buenos y nada es para siempre, como bien sabemos", dice.

Y tiene varios consejos para Mercedes y Hamilton si quieren volver a reinar: "Necesitas reagruparte e intentarlo de nuevo. No puedes esperar o querer ser el mejor, no vas a pensar que vas a ganar nueve veces por haber ganado a las ocho anteriores".

"Es lo mismo en el caso de Lewis, ha estado ocho años en uno de los mejores coches y ganado títulos. No puedes ganar siempre, e incluso perdió un Mundial ante uno de sus compañeros", ha sentenciado.