Nikita Mazepin no ha caído de pie en Haas... y por una buena razón. El ruso, protagonista en F2 por alguna que otra acción cuanto menos dudosa en el ámbito de la deportividad, salió en un vídeo muy polémico que cerca estuvo de costarle su asiento en la Fórmula 1.

Sin embargo, Haas no tomó medidas en dicho momento. Con todo, Guenther Steiner, jefe de la escudería, ya le ha dejado un aviso que está más que claro.

"No vamos a pasar página como si esto no hubiera pasado. Soy consciente de la respuesta de las redes sociales, y que pueden ser aliado y enemigo. En el equipo no nos gustó lo que pasó", dijo en 'The Race'.

Y es que no va a consentir que suceda de nuevo: "Habrá consecuencias si algo así ocurre otra vez. Hemos puesto las cosas en orden, y le ayudaremos".

"No puede cometer el mismo error, fue algo uy evidente. No debería haber hecho eso", afirma Steiner.

El jefe de Haas le da un consejo a Mazepin: "Debe centrarse en pilotar y asegurarse de no volver a hacerlo. Se ha disculpado, sabe que lo que hizo estuvo mal".

Mazepin apareció en un vídeo en el que tocaba el pecho a una chica sin su consentimiento. Fue el propio piloto quien publicó el vídeo en sus redes sociales.

Tras las críticas, el ruso se disculpó. Haas condenó lo ocurrido, y Fitipaldi estuvo sonando con fuerza para ocupar su asiento en el equipo.

