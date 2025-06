Los exeurodiputados de Se Acabó la Fiesta cargan contra Alvise y aseguran que no tiene "capacidad de trabajo y concentración"

Los detalles Diego Solier y Nora Junco han reconocido que "no existe" el equipo de investigación del que Alvise presume para destapar corruptelas.

Los exeurodiputados de Se Acabó la Fiesta Nora Junco y Diego Solier han decidido hablar sobre Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, con quien ni mantienen ningún tipo de relación desde el pasado mes de diciembre. En una entrevista en 'La Razón', han cargado contra quien fuera su compañero en la formación político, afirmando de forma tajante que no tiene "capacidad de trabajo y concentración".

Además, los antiguos compañeros en Bruselas del líder de Se Acabó la Fiesta también han reconocido que "no existe" el equipo de investigación del que Alvise presume para destapar corruptelas, y que, de hecho, no quiso crearlo cuando Junco se lo propuso.

En la misma línea, Junco y Solier, que accedieron a ocupar los puestos dos y tres de la lista de Se Acabó la Fiesta (Salf) en las últimas elecciones europeas, han asegurado que el líder de la lista por la que fueron elegidos "solo donó dos veces el sueldo" como prometió en su campaña electoral y que "la web de la formación dejó de funcionar porque no pagaba al proveedor". En sus declaraciones al citado medio, ambos definen al eurodiputado como un estafador.

Precisamente, Alvise fue citado este viernes por vez primera en el Tribunal Supremo por difundir una PCR falsa de Illa. El eurodiputado aseguró al juez que no actuó con mala fe o injurias hacia el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, cuando difundió una PCR falsa del exministro, porque era "un documento que ya estaba circulando masivamente" por redes sociales.

Así, Alvise compareció unos 30 minutos ante el magistrado Javier Hernández, quien le citó para que declarase voluntariamente en la causa abierta ante el Supremo por presuntos delitos de falsedad e injurias por la difusión de una prueba falsa de COVID de Illa en 2021.

Las otras dos causas abiertas de Alvise

Se trata de la primera vez que Alvise comparece en el Supremo, donde tiene otras dos causas abiertas: una relativa a los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, - citado el 19 de junio -, y otra por la presunta entrega de 100.000 euros por parte de un empresario para su formación política en las pasadas elecciones europeas.

En declaraciones a los medios a su salida del alto tribunal, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) señaló que le había dicho al juez que "era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales, de una causa de hace casi media década". "He dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa", añadió.

En septiembre de 2021, cuando la causa estaba en un juzgado de Barcelona y todavía no era eurodiputado, Alvise dijo que él no fue el primero en dar difusión a la PCR falsificada, sino que ya circulaba por la redes sociales, si bien reconoció que no efectuó ninguna gestión para comprobar la veracidad del documento.

En el auto por el que la Sala le abrió causa penal, los magistrados consideran que "son múltiples los indicios fundados", entre otros, la falsedad del informe médico relativo a Illa publicado en la cuenta de Alvise en Twitter, acreditada mediante certificado remitido por el Hospital Quiron Salud Barcelona. La Sala afirma que "aunque el tuit del Sr. Pérez, se tratara de un retuit, sin relación con el autor del original (...) seguiría siendo subsumible, cuando menos en el delito de utilización de un documento falso e injurias referidas, por cuanto aparece que se otorga veracidad, sin apariencia de comprobación alguna". Según el fiscal, se trata de un documento totalmente falso que habría confeccionado Alvise con ánimo de perjudicar a Illa y al PSC de cara a las elecciones catalanas.