Carlos Alcaraz desvela cómo Rafa Nadal le ayudó en su remontada ante Sinner en Roland Garros

La mejor final de la historia de Roland Garros nos dejó una espectacular remontada de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner cuando el italiano tuvo tres puntos de partido.

El número 2 del mundo iba dos sets abajo y estuvo muy cerca de claudicar en el tercero, pero sacó su mejor versión para minar la moral de un italiano que por momentos parecía no poder reaccionar al vendaval que estaba sufriendo.

Tras la final, en rueda de prensa, Alcaraz habló sobre su resiliencia: "En momentos complicados hay que sacar la mejor versión de uno mismo, y ahí es donde los grandes campeones lo han hecho".

De hecho, Carlitos reconoció que Rafa Nadal le 'ayudó' a sacar su mejor tenis, explicando que recordó las múltiples gestas del manacorí y se empeñó en emularle.

"No he mirado la placa, pero sí he pensado en ella y en Rafa. No lo voy a negar. He vivido grandes remontadas suyas y ese espíritu de garra, lucha y de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy", señaló al respecto el ya ganador de cinco Grand Slams. Nadal debe estar muy orgulloso.