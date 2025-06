Fonsi Nieto y la situación de Jorge Martín: "Si Aprilia quiere que se quede, tendrán que demostrar..."

Aprilia hará lo que sea por retener a Jorge Martín. Quieren que se quede a pesar de su decisión de activar una cláusula de salida. Y Fonsi Nieto, que conoce a la perfección a Jorge, ha analizado lo que está pasando entre piloto y equipo. Lo ha hecho con el micrófono de laSexta en el Gran Premio de Aragón.

"Es normal que Aprilia quiera que se quede. Es el campeón del mundo. Es difícil. Quieren pelear y convencer a Jorge de que se quede. Tendrán que demostrar cosas y hacerle cambiar de opinión. Los pilotos corren mucho riesgo, se juegan la vida... y yo siempre he defendido a los pilotos porque he sido piloto. Espero que podamos tener a Jorge luchando por lo que se merece que es luchar por el campeón del mundo", dice Fonsi.

Cree que si Jorge estuviera bien podría competir por victorias: "Son los únicos que podrían plantarle cara a Alex y a Marc por talento y muchas cosas. Lo han demostrado muchas veces. Para el campeonato sería precioso".

"Jorge se sobrepone a los problemas. Tira del carro y anima al equipo. No tira la toalla, ya lo digo. Ha salido de cosas feas muchas veces. Saldrá de esta seguro como lo que es, un campeón", sentencia Fonsi.

Álex Crivillé, por su parte, dice que todo tiene que ver con la "confianza" perdida en la Aprilia: "Esto ya es cosa de abogados... va a ser complicado. Que vuelva cuando esté bien. Tuvo mala suerte. Ha perdido la confianza a la moto y algo no ve claro. Por eso quiere irse de Aprilia. No va mal la Aprilia, pero la decisión del piloto hay que respetarla".

Sobre un posible futuro en Honda, Crivillé no cree que ahora mismo esa moto sea mejor que la Aprilia: "No creo que la Honda sea mejor que la Aprilia. Lo que haga estará bien hecho, pero no lo sé... Yo creo que la Aprilia no es una mala moto. Adaptando su pilotaje la Aprilai sería una buena decisión".