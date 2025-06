El ascenso al Olimpo del Primavera Sound de las 'Supernenas'

Dicen que con el Primavera Sound arranca la temporada de festivales en nuestro país. Es el pistoletazo de salida de toda una maratón de citas musicales que impregnan de sabor a verano hasta el último rincón de España. Porque sí, cada año, esos carteles se multiplican. El negocio de los festivales no para de crecer. Tanto es así que 2024 la facturación de conciertos y festivales batió su récord histórico en nuestro país. Más de 700 millones de euros que nos dan una pista, al público le fascina la experiencia de la música en directo. Pero, de entre todas las propuestas que inundan la época estival, el Primavera es esa piedra angular, ese encuentro imperdible que produce FOMO a quienes no están allí.

Lejos queda aquella noche del 2001 donde empezó todo. El carácter intimista de esa primera vez ha dado paso a una revolución global. Ahora, durante tres días de junio, los ojos del mundo se dirigen hacia Barcelona. Una Barcelona que se convierte en la meca de la música en directo, compitiendo en igualdad de condiciones con gigantes como Coachella o Glastonbury.

Detrás del éxito y la expansión del festival están los más de 20 años de esfuerzo que han conseguido catapultarlo hasta esa cima que no parece tener límite. Entradas y abonos agotados desde enero y una asistencia de récord, 293.000 personas de 136 países. Esta edición ha conseguido bajar las estrellas al Parc del Fòrum. Una suerte de Champions del pop que ha juntado a 3 de las artistas con mayor proyección del panorama musical. Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chapell Roan han encabezado un cartel con más de 150 artistas donde ha habido shows para todos los gustos, repartidos por 14 escenarios.

Charli XCX.

La primera de la tríada, también conocidas como las 'Supernenas' por su parecido a los personajes animados, en subir al escenario fue Charli XCX. Repetía en Barcelona por segundo año consecutivo, pero esta vez ya convertida en toda una estrella. Su disco 'Brat' dominó el verano pasado. Y este jueves lo trajo de vuelta. Una rave descarada a la que se unió Troye Sivan, que celebró su cumpleaños sobre las tablas. Su tour conjunto, 'Sweat', fue la guinda de una noche en la que también brilló FKA Twigs. Tras una temporada de cancelaciones en su agenda, la británica reclamó su status de diva alternativa con una primera parte marcada por coreografía impresionantes y un segundo tramo donde dejó fluir su inconfundible voz.

Sabrina Carpenter.

Y entonces, llegó el viernes y cuando dieron las doce, apareció ella, la Cenicienta del Primavera… con sus ondas rubias infinitas y un bodi azul, Sabrina Carpenter conquistó el segundo día al son de su ya larga lista de hits. 'Please, Please, Please' o 'Espresso' no faltaron en un repertorio donde hubo hueco para presentar su nueva canción 'Manchild' y para versionar 'It’s Raining Men'. Un concierto con cambios en su escenografía, mucho más simple que en anteriores citas, en el que se echó de menos la teatralidad que acostumbraba a imprimir en sus shows.

Una Sabrina que además llegó a Barcelona con los deberes hechos, con visionado previo de las 'Cheetah Girls 2' para documentarse sobre la ciudad y clase de catalán en directo para pronunciar un "t'estimo" que, eso sí, sonó poco. Quizá ese fue el detalle más comentado de la noche, la falta de volumen en algunas partes de la presentación. Pero su destello pop fue lo suficientemente resplandeciente como para apagar cualquier sombra que pudiese opacar su visita.

Y mientras, a solo unos metros de distancia, la banda madrileña Carolina Durante se subía por primera vez al escenario del Primavera. Coincidir con Carpenter y la reciente operación de rodilla de Diego Ibáñez no fueron traba alguna para el grupo que dio un show lleno de energía. Y entre quienes no quisieron perderse su actuación, estaba Rosalía. Una de las tantas celebridades que este fin de semana se han paseado por el recinto.

Chapell Roan y su carta abierta a la diversidad

El sábado hubo cita doble con la realeza, patria y estadounidense. La de aquí, Amaia, volvió a demostrar que es una artista que se rige por sus propias normas. Incomparable, completamente libre, con harpa, guitarra o al piano. Amaia suena a amor por la música. Ella disfrutó sobre el escenario, lo hizo notar y se notó también entre el público que asistía maravillado a un recital perfecto trufado con esos momentos de espontaneidad tan propios de la pamplonica. La otra, la princesa del medio oeste americano, Chapell Roan.

El del sábado fue su único concierto a la vista en nuestro país. Su contratación fue la más ardua de conseguir, según fuentes del festival. En tan solo unos años, la vida de la artista ha dado un vuelco total. Ha pasado de estar trabajando en una tienda de donuts a cantar para toda una multitud desde la torre del castillo que corona su escenario. Con su inconfundible melena pelirroja al viento y su incombustible voz, invitó al público a vivir su cuento, el de esa niña con grandes sueños que se fue a la gran ciudad a probar suerte y que ahora ve como miles de personas gritan a pleno pulmón los versos de su historia mientras se hacen miembros vitalicios de su 'Pink Pony Club'.

Queer, abanderada de los derechos LGTBIQ+, su arte también es contestario y una carta abierta a la diversidad. En su imaginario, además, no faltan guiños a las drag queens. Y de ahí, su eslogan más famoso, con licencia de Saha Colby, que este sábado volvió a resonar. Chapell es 'la artista favorita de tu artista favorita'.

Chapell Roan.

Pero no solo esos grandes artistas han brillado, también grupos emergentes, DJ y nombres más desconocidos para el público general han encontrado su hueco en un lugar donde se celebra desde el respeto.

Y así han transcurrido tres días donde la música ha vuelto a demostrar que esa comunión que nace de la experiencia compartida es lo que la convierte en elemento único. Casi tanto como esta edición del Primavera Sound, que marca un antes y un después en el futuro de un festival que ya ha entrado en el Olimpo de los grande eventos musicales del mundo.