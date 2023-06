Recientemente se ha hecho oficial, por parte de Alpine, la venta del 24 % de sus acciones a un grupo inversor estadounidense del que forman parte los actores Ryan Reynolds y RobMcElhenney. Un porcentaje de acciones que están valoradas en 200 millones de dólares.

Se trata de un grupo inversor con gran experiencia en patrocinios, derechos comerciales o medios de comunicación que ya cuenta con socios importantes como los Dallas Cowboys o el Toulouse FC.

Los planes de futuro y de crecimiento de la estructura francesa son muy ambiciosos, por lo que los requerimientos económicos son bastante grandes. La estructura de Alpine Racing está valorada en más de 900 millones de dólares tras la inversión y ahora buscan acelerar los planes de crecimiento de la escudería.

Sin embargo, tal y como han informado desde Francia, 'Alpine Racing SAS', la entidad encargada en la fabricación de las unidades de potencia, no forma parte de esta transacción. Por ello, la fabricación de motores continuará siendo en su totalidad propiedad del GrupoRenault.

BREAKING: Hollywood actor Ryan Reynolds is part of an investor group taking a 24% equity stake in Alpine #F1pic.twitter.com/0K2867UBOg