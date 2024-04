Después del podio de Carlos Sainz en Japón, el tercero para él en tres carreras, Ferrari sigue ilusionándose con su mejora respecto a los últimos años. Fred Vasseur ya avisó que podrían estar en condiciones de pelear el mundial de constructores.

Y China será una prueba fundamental para ellos. Porque las condiciones cambian. Adiós al calor y hola al frío intenso. El jefe de Ferrari ha marcado esa fecha en el calendario.

"Creo que en China tendremos la oportunidad de hacernos pruebas en condiciones más frías. Pero no lo sé. No estoy seguro de que estemos en mejor forma: nunca se sabe la configuración del motor ni el nivel de combustible", dice el jefe de Sainz y Charles Leclerc en declaraciones que recoge 'Car and Driver'.

Ahora Ferrari es fuerte en degradación: "Desde el comienzo de la temporada somos mucho mejores en la gestión y degradación de los neumáticos".

"Pudimos hacer la vuelta más rápida en Yeda. Fue casi el mismo caso que aquí (en Japón), pero durante una décima. Dimos un buen paso adelante. Trabajamos mucho en la pretemporada y mejoramos enormemente", sentencia Vasseur en estas declaraciones.

Ferrari se ve capaz de luchar contra Red Bull. Ese es su objetivo. Volver a reinar en la Fórmula 1. Y ve en Sainz, durante su último año vestido de rojo, un piloto capaz de desafiar a Max Verstappen. Quizá el único en poder hacerlo.