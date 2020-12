George Russell ya sabe lo que es subirse al Mercedes en un Gran Premio. Y aspira a convertirlo en habitual. Su futuro está vestido con los colores de las flechas de plata, aunque no se sabe cuándo. Todo parece depender de la decisión que tome Lewis Hamilton, que no ha descartado la retirada.

"Creo que la clave es continuar de esta forma, seguir con actitud positiva internamente con el equipo y externamente. No me tengo que frustrar con el rendimiento aquí y tengo que intentar empujar a Williams hacia delante", explica Russell en 'InsideRacing'.

Creo que Mercedes cree en mí, me han dado la oportunidad, siempre me han apoyado, así que es mi labor seguir por el buen camino y no cambiar de forma repentina durante el próximo año por ciertas circunstancias y no convertirme en algo que no soy", señala.

El inglés seguirá en Williams, al menos de momento, en el peor equipo de la parrilla. Aunque no se desespera: "Hay que tener la mente abierta y adaptarte a cualquier coche que te entreguen".

Reconoce que la conducción entre los monoplazas de Mercedes y Williams es muy distinta: "Mi estilo de pilotaje en el Williams me perjudica ligeramente en el Mercedes y cuando volví al Williams e intenté implementar algunas de las cosas que hice en Baréin no pude hacerlo con el Williams".

"Creo que eso me confirmó que tienes que tener la mente abierta y adaptarte a cualquier coche que te den. No es que si puedes pilotar de una forma en un Mercedes puedas hacer lo mismo en un Williams y viceversa", finaliza.