La presencia de Lewis Hamilton en la parrilla de Fórmula 1 para 2021 es prácticamente un hecho. El piloto británico continuará comandando el Mercedes campeón, de hecho, en una reciente entrevista en la que ha respaldado a su compañero, Valtteri Bottas, lo deja bastante claro.

Sin embargo, los casi 36 años del heptacampeón (cumple el 7 de enero) podrían comenzar a pesar y a mermar su rendimiento, por lo que Lewis ya no ve tan lejos el momento de su retirada.

De hecho, Hamilton se niega a ver cómo otros pilotos le pasan por la derecha y le bajan del podio sobre el que tiene un casi completo monopolio dado el nivel superior de su monoplaza.

"No permitiré que mi rendimiento baje. Debo entender cómo puedo seguir mejorando gradualmente y eso no es fácil. Cuando deje de sentirme así, no tendré problemas en retirarme", ha reseñado el vigente campeón del 'Gran Circo' en 'The Race'.

"No quiero hacerlo demasiado pronto, pero tampoco demasiado tarde. De repente te das cuenta de que ha cambiado la tendencia y vas cuesta abajo. No quiero que eso suceda", ha añadido.

Además, ha señalado que, una vez deje la máxima competición, seguirá apostando por su activismo y compromiso social, como ha demostrado este año siendo uno de los grandes adalides del movimiento 'Black Lives Matter': "Siempre tendré desafíos, estaré en algún tipo de actividad que me permita utilizar mi voz. Ya sea apareciendo públicamente o trabajando en un segundo plano con organizaciones, espero hacer grandes cosas y no sólo pequeños gestos. Tengo la oportunidad de poner en marcha iniciativas que sean realmente positivas para la gente".