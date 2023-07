Estar en la Fórmula 1 es un sueño para cualquier piloto de automovilismo. Sin embargo, todos los que llegan a ella solo tienen un objetivo: ser campeones delmundo. Algo que Max Verstappen, de la mano de Red Bull, ya ha conseguido en dos ocasiones.

No obstante, a pesar de que el neerlandés es uno de los mejores pilotos de la parrilla y de que tiene su tercer título prácticamente en el bolsillo, Max no ha dudado a la hora de 'amenazar' con retirarse si las cosas en la F1 no son como a él le gustan.

George Russell, a través de unas declaraciones recogidas por 'motorsport.com', ha respondido a las constantes amenazas del de Red Bull: "Creo que se queja porque quiere más dinero".

"Es el mejor pagado de esta parrilla y con razón por lo que está consiguiendo, pero creo que todo es una gran táctica suya, la amenaza de retirarse y todo eso, espero que no lo haga y que se quede tanto como yo, porque quiero luchar contra los mejores pilotos del mundo", añade el británico.

Asimismo, uno de los objetivos de Russell es poder competir de tú a tú con los mejores, y eso requiere que Max siga en la competición: "Estoy peleando cara a cara con Hamilton en este momento, quiero tener la oportunidad de hacerlo con Verstappen, y con Leclerc y Norris, y creo que estamos en un gran momento como deporte".

Fernando Alonso, ejemplo a seguir para Russell

El nivel que está mostrando Fernando Alonso esta temporada se encuentra a la altura de muy pocos. A pesar de sus 41 años de edad, el asturiano está llevando al límite su Aston Martin y ya está pensando en lograr la tan a ansiada victoria número 33.

Por ello, George Russell asegura que quiere seguir los pasos del piloto español: "Cuando veo el trabajo que están haciendo Lewis y Fernando, no veo ninguna razón por la que no vaya a estar aquí otros 15, 17, 18 años más, así que, cuando lo veo así, no estoy preocupado".