"Creo que depende de nosotros entender por qué luchamos más en ciertos circuitos que en otros", dijo Fernando Alonso en 'Motorsport'. El asturiano tiene la misma línea de pensamiento que su director de equipo, Mike Krack en 'As'.

"Tenemos que ser cuidadosos al juzgar por lo que pasa en un circuito...hay muchos cambios", dijo. En la comparativa aparecen muchos equipos que han tenido un rendimiento diferente, pero el dirigente huye de los datos del resto, y se centra en los suyos: "Me preocupan nuestras evoluciones,no nos distraen anuncios o desarrollos de otros, no podemos cambiarlos".

"Hay que esperar dos o tres carreras... y luego juzgar"

"McLaren ha progresado en Austria, por ejemplo, unos suben y otros se equivocan. Y cambia muy rápido el orden de la parrilla, así que siempre hay que esperar dos o tres carreras, características diferentes, y luego juzgar", explicó.

Debido a ello, Aston Martin quiere ser igual de competitivo en todos los circuitos y que el ligero paso atrás que se vivió en Austria quieren que quede en el olvido.

Mike Krack desveló el plan que hay en Aston Martin para seguir progresando: "Nosotros tenemos la filosofía de traer mejoras constantemente al coche, seguirá siendo así".

El luxemburgués dejó claro que en las carreras al 'sprint' optan por ser más conservadores, conscientes de que el domingo es el plato fuerte. La prueba está en que ni en Bakú ni en Austria arriesgaron con decisiones comprometidas.

Silverstone y Hungría "son pistas muy diferentes"

Pese a todo recordó algunas de las modificaciones que han hecho esta temporada en el AMR23: "Llevamos cosas a Canadá que nos ayudaron, ahora vamos a Silverstone y Hungría que son pistas muy diferentes".

"Es muy difícil anticipar dónde estaremos, sabemos cuáles son los puntos fuertes del coche, pero es difícil predecir la posición. Por ejemplo, porque Ferrari es muy rápido desde el inicio del año".

Si Aston Martin es capaz de solventar los problemas en ciertos circuitos y con las pequeñas mejoras en cada carrera, es probable que lleguen a ser el segundo mejor equipo, y la 33 termine cayendo este curso.