Cada vez está más cerca el debut oficial de George Russell con Mercedes, y a pesar de las buenas sensaciones obtenidas por la escudería alemana durante los test de pretemporada en Barcelona, el piloto británico no se ve campeón del mundo en 2022.

Es una prometedora temporada para el joven piloto de 24 años de edad, y más después de haber liderado los test en Barcelona junto a su compañero, Lewis Hamilton. Parece que los grandes cambios de reglamentación no evitarán que Mercedes siga en lo más alto de la categoría.

Russell, en unas declaraciones ofrecidas a la página web oficial de la Fórmula 1, ha confesado que ganar el Mundial no le quita el sueño: "Para ser sincero, ni siquiera me lo planteo. Creo que es increíble cómo funciona el cerebro de los pilotos, que cuando te pones el casco no importa si estás luchando por la victoria o, en mi caso, corriendo en la parte trasera de la parrilla durante los últimos años. Siempre empiezas con la misma mentalidad".

La escudería alemana solo ha perdido un campeonato del mundo de pilotos desde el año 2014, algo que puede ser una presión añadida para el piloto británico, pero haciendo referencia al Gran Premio de Sakhir de 2020, cuando tuvo que sustituir a Hamilton en Mercedes tras su positivo en Covid, ha explicado su forma de actuar y de pensar.

"El mejor ejemplo de todo esto es Bahrein, cuando piloté para Mercedes. Para mí, esa era una carrera más, sin importar si estaba en cabeza o si salía desde la última fila. El enfoque es el mismo, la mentalidad es la misma, el trabajo que haces es exactamente el mismo. Así que trabajas en el proceso y luego ya te preocupas por todo lo demás", señaló.

Además, no se ha cortado a la hora de apuntar directamente a sus principales rivales en la lucha por el Mundial: "Algunos equipos, en particular uno rojo y uno naranja, parecen muy, muy competitivos".

Russell ha confesado que nunca trata de llevar el deporte a juego psicológico: "No puedo jugar a estos juegos, es demasiado esfuerzo. No existe tal cosa. Estamos trabajando en nuestro propio programa y, sinceramente, no es representativo de lo que vimos en los test".

En una entrevista concedida a portal web 'grandprix247.com' ha reconocido: "Sabes quién es posible que esté en la mitad superior y quién en la inferior, pero a la hora de la clasificación hay décimas de segundo de diferencia entre los equipos, lo que equivale a unos cinco kilos de combustible. Sí, es totalmente representativo".

"Es muy probable que las cosas sean muy diferentes en cuanto al desarrollo cuando lleguemos a Bahrein. Los 'Landos' pueden jugar, nosotros no", concluyó el piloto británico.