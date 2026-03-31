La frase en japonés de Fernando Alonso que enamoró al jefe de Honda

Koji Watanabe, presidente de Honda, desveló lo que le dijo Fernando Alonso antes de tomar la salida en el Gran Premio de Japón.

Aston Martin, por fin, ha completado el primer reto que se marcó hace algunas semanas: terminar una carrera. Lo logró Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón. Antes de la carrera todos se conjuraron para hacer lo máximo posible en la carrera de casa para el equipo Honda.

También Fernando. El presidente de Honda, Koji Watanabe, ha contado en 'Motorsport' que Alonso le dijo una frase en japonés antes de tomar la salida.

Así cuenta cómo fue la conjura: "En la reunión del equipo antes de la carrera, el propio Mike Krack nos dijo que hoy debíamos esforzarnos por terminar la carrera. Así se definió la dirección del equipo, y en la parrilla, Shintaro Orihara, director de pista de Honda, también me dijo que darían todo para terminar la carrera".

"Y Alonso también se acercó a mí en la parrilla y me dijo en japonés: '¡Ganbatte!'. Bueno, como él no entiende bien el japonés, seguramente quería decir ¡Ganbaru yo!' (dar lo mejor de uno mismo), cuenta entre risas el director de los motores Honda de la Fórmula 1.

Celebra el "gran paso" que han dado este fin de semana: "Solo es acabar la carrera, sin embargo, creo que para nosotros ha sido un gran paso adelante. Estoy muy agradecido al personal de Aston Martin y Honda que se esforzó en el circuito, y me alegro de verdad".

"Creo que esto también les servirá de estímulo. Quiero aprovechar esto como un paso adelante y seguir avanzando", cierra el jefe de Honda.