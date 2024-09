Ya es oficial. De 26 al 28 de febrero, el circuito de Sakhir en Bahréin albergará los test de pretemporada de Fórmula 1.

Así lo ha confirmado la propia organización del 'Gran Circo', que hace meses anunció un calendario de 24 carreras.

La gran novedad de la próxima campaña es que arrancará en Albert Park con el GP de Australia para posteriormente poner rumbo a China y Japón antes de aterrizar en el Golfo Pérsico para correr en Bahréin y Arabia Saudí.

La temporada arrancará el 16 de marzo y concluirá el 7 de diciembre con el paso por la bandera a cuadros en Yas Marina, en el GP de Abu Dhabi.

Formula 1 and the FIA have announced that the Bahrain International Circuit will host three days of pre-season testing in 2025.

Read the full story 📝👇#F1