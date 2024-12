La FIA vuelve a cargar contra los pilotos y se harta de las protestas: "El dinero no es asunto suyo"

"Cuando hablan de profesionalidad no quieren pagar por ella"

La FIA y los pilotos no han tenido su mejor año, eso es un hecho. La relación entre ambos colectivos ha ido ganado tensión a medida que iba avanzando la temporada. La imposición de la regla sobre el uso del lenguaje soez y la posterior sanción a Max Verstappen fue un punto de inflexión entre los corredores y el máximo organismo de la F1.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, ha cargado duramente contra los pilotos después de que se pusieran en duda en un comunicado el destino del dinero que se pagaban por las multas: "Los pilotos hablan y luego dicen: '¿Dónde pones el dinero? ¿Por qué no hacemos esto?' Pero yo no digo: 'Oh, perdona, ¿y vosotros?"

"Los pilotos reciben más de 100 millones de dólares. ¿Les pregunto en qué se lo gastan? No, depende de ellos. Están en su derecho. Así que, por favor, no soy sólo yo quien dice que no es asunto suyo. Hacemos lo que hacemos con nuestro dinero. Es asunto nuestro. También es lo mismo con ellos y su dinero. Es asunto suyo", ha asegurado el directivo tras la gala de los premios de la F1.

Otro de los aspectos que los pilotos no terminan de aprobar es que los comisarios cambien cada gran premio. Ben Sulayem confiesa que es inviable convertirlos en fijos: "Pero cuando hablan de profesionalidad no quieren pagar por ella. Eso es muy obvio. Lo repito una y otra vez: los comisarios no crecen en los árboles. Lleva tiempo educarlos. Lleva tiempo formarlos".

"Y luego evolucionarlos, por eso tenemos un programa. Veo la idea de tenerlos tal vez como en la Premier League, donde los árbitros cobran. Pero no tenemos dinero para hacerlo", concluye el presidente de la FIA.