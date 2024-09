No es culpa de nadie. O no hay uno que sea más culpable que el otro. Así ha decidido la FIA. Así ha concluido la FIA en el accidente entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tras ver los vídeos, y tras escuchar a los pilotos, los comisarios no toman medida alguna ni contra el madrileño ni contra el mexicano.

Todo sucedió en la vuelta 50 de Bakú. Con Carlos Sainz y Sergio Pérez luchando por ser tercero, el madrileño parecía tomar ventaja en dicha puja cuando de repente tanto él como el de Red Bull acabaron en el muro.

El azteca lo vio claro. A su juicio, Sainz fue el responsable. Así lo dijo en su radio, donde incluso llegó a llamar "idiota" al piloto de Ferrari.

Pero para los comisarios no fue así. La acción, en la que Carlos parecía irse hacia la izquierda pero también es cierto que está delante de un Pérez que no hace para evitar el toque, se queda sin sanción alguna.

Aquí, el documento íntegro de la decisión de la FIA en la no sanción del choque entre Sainz y Pérez en Bakú.

Bastante es ya irse con un cero, tanto para uno como para otro, después de una gran carrera de ambos en la pista de Bakú. Sainz, cerca de acabar en el podio, sabe que tenía ritmo para algo más en Azerbaiyán; Pérez, muchos meses desde una actuación tan brillante como la que estaba teniendo.

Sin puntos, y Red Bull ve cómo el gran temido 'sorpasso' de McLaren en el Mundial de constructores se produce en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los naranjas, 20 puntos por delante de Red Bull.