En Italia continúa siendo el tema más sonado en la Fórmula 1 después del Gran Premio de Austria: ¿Hay órdenes de equipo en favor de Leclerc?

Esta pregunta que es una obviedad la ha respondido el jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur en 'Quotidiano Nazionale', destacando que no hay privilegios hacia el monegasco: "Nada es cierto, no habría ninguna razón para hacer eso".

Aunque reconoce que en este inicio de temporada, tanto Sainz como Leclerc "no tienen coche para ganar carreras", y eso les genera "frustración": "Durante el invierno, las expectativas de Charles y Carlos eran diferentes". "En esta situación tienen que traer a casa tanto como sea posible, cada vez", admitió.

Además, Vasseur expresó el deseo de que los dos renueven en una semana donde John Elkman echó el freno : "Ojalá se queden los dos".

Para ello, tendrían que llegar a un acuerdo para renovar teniendo en cuenta quelos contratos de Charles Leclerc y Carlos Sainz finalizan en 2024: "Solo hablaríamos del contrato a partir de finales de julio, durante las vacaciones de verano".

