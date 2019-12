Hamilton no se esconde. El campeón del mundo confirmó el pasado fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi lo que era un simple rumor. El flirteo entre el piloto de Mercedes y Ferrari es real y según 'La Gazzeta dello Sport' ha habido conversaciones entre el seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 y directivos de la escudería italiana.

Lewis Hamilton ha demostrado ser el mejor piloto de la Formula 1 siendo invencible sobre la pista durante los últimos años, batiendo récords de pilotos ilustres como Ayrton Senna o Michael Schumacher. La temporada que viene luchará por su séptima corona, que le colocaría con los mismos títulos que el 'Káiser', algo que parecía imposible.

Uno de los pilotos que competirán por esa corona es Max Verstappen. "No me asusta Lewis en absoluto. De lo contrario, sería mejor quedarse en casa", a lo que añadía una reflexión sobre la importancia de tener un buen monoplaza que pueda competir en igualdad de condiciones que el piloto británico : "Si no estuviera aquí para ganar, entonces no tiene sentido venir aquí, sería una actitud equivocada. Al final, es bueno tener pilotos como Lewis a tu alrededor. Es seis veces campeón del mundo y ha ganado muchas carreras, pero yo quiero estar en su posición".

Según 'La Gazzeta dello Sport', Hamilton habría mantenido dos reuniones en 2019 junto a John Elkann, presidente y máximo responsable de Ferrari, para hablar de la situación de ambas partes. Una aproximación de posturas que debemos destacar por lo que supondría en el paddock.