Fernando Alonso no defraudó en Francia y logró un octavo puesto tras salir noveno. Tras la carrera, el bicampeón del mundo afirmó salir "contento" del circuito de Paul Ricard, donde sumó cuatro nuevos puntos para el Mundial.

Alonso superó a los Ferrari y a los Aston Martin y confirmó la progresión de Alpine, igualando su mejor posición desde Portugal. Pero sin duda en la salida fue donde el ovetense volvió a brillar llegando a ponerse en séptima posición tras superar a Leclerc y Norris. Tras la carrera el piloto remarcó que la arrancada es la mayor de sus cualidades de su carrera.

"¡Ha sido mi punto fuerte en los últimos veinte años! ¿Por qué no iba a seguir siendo así? En ese momento de la carrera tienes que improvisar, ser creativo. No hay prestaciones en las ruedas o el coche, eres tú mismo y tu instinto", afirma en 'As', donde no ocultó su progreso con la escudería francesa.

"Estoy disfrutando en esas vueltas, la primera siempre ha sido un punto fuerte para mí y ahora estoy más cómodo con el coche, el procedimiento de salida y el comportamiento de los neumáticos en ese punto", declara.