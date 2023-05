Como cada semana posterior a un Gran Premio, la Fórmula 1 hace públicos los famosos 'Power Rankings', esas notas que cinco expertos seleccionados por la F1 ponen a cada piloto evaluando su fin de semana al completo.

Una vez más, el 'primero de la clase' ha sido Fernando Alonso, que salió de Miami con un 9,6.

A Max Verstappen, a pesar de su espectacular remontada, le lastra la mala sesión de clasificación del sábado y se queda con el 9, dos décimas más que George Russell y ocho que Kevin Magnussen. Pérez, que salió desde la pole, ha obtenido un 7,8.

P3 in the race, P1 in this week's @aramco Power Rankings ⚡️

👏 @alo_oficial #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/zMefKXXRka