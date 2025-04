Fernando Alonso y la triste realidad de Aston Martin hasta las mejoras: ¿Cuándo llegarán?

Tras los tres primeros Grandes Premios de la temporada 2025 de Fórmula 1, Fernando Alonso no ha sumado un solo punto... y esa parece que será la tónica habitual en las próximas carreras.

Así lo aseguró el propio piloto asturiano tras la carrera el Suzuka después de haber 'coqueteado' con el top 10.

"En las tres carreras creo que me podía haber quedado cerca de los puntos o en los puntos. En Australia iba décimo cuando me salí por la gravilla. En China era undécimo cuando los frenos se incendiaron y en Japón terminé undécimo", explicó en declaraciones a 'As'.

Ahora, con el resto de equipos cogiendo rodaje y trayendo mejoras, es utópico creer que Aston Martin podrá luchar por los puntos hasta que no se pongan al día.

"A ver si seguimos mejorando, pero como digo siempre, los puntos son tarea imposible con las prestaciones que tenemos y no deberíamos exigirnos puntos porque tenemos lo que tenemos", señaló Alonso.

¿Y cuándo llegarán esas mejoras? Fernando duda que estén para las próximas carreras en Baréin y Arabia Saudí, pero confía en llevar 'zapatos nuevos' a partir de Miami.

"Seguramente se pueda progresar, estamos en constante evolución. Vamos a intentarlo de cara a Bahréin y Yeda, pero sobre todo a Miami e Ímola que es donde tendremos más tiempo", zanjó.