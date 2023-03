Gran jornada matutina para Fernando Alonso en Bahrein. El asturiano ha finalizado en segunda posición por detrás de 'Checo' Pérez y por delante de Max Verstappen.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se ha quedado a tan solo cuatro décimas del mexicano, mientras que su compañero, Lance Stroll, ha terminado sexto.

Estos resultados, que para nada son una prueba fehaciente de que Aston Martin vaya a luchar por la victoria en Sakhir, sí demuestran una realidad: los de Silverstone están más cerca de la cabeza que de la zona media.

FP1 CLASSIFICATION

