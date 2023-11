La actuación estelar de Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil no ha dejado indiferente a nadie. La realidad es que, con 42 años, el asturiano está en el mejor momento de su carrera y sus actuaciones son buena prueba de ello.

El último en rendirse a la épica actuación de Fernando en Interlagos ha sido Damon Hill, campeón del mundo de Fórmula 1 en el año 1996. Un excampeón que, tras el octavo podio de Fernando con Aston Martin, no dudó a la hora de compartir su opinión en redes sociales.

"Bueno, si alguien quiere fichar a un gran talento prometedor, en ascenso y con un gran futuro, aquí hay un tipo llamado Fernando Alonso que ha pilotado como un viejo maestro hoy", compartió el británico en su cuenta de Twitter.

Además, por si fuera poco, con la tercera posición ganada a pulso por el español, Fernando recupera la cuarta posición en el Mundial de Pilotos y ahora, con dos carreras restantes para finalizar el año, puede mirar hacia, incluso, la tercera posición.

Well if any one wants to sign up a great up and coming driver I think has a great future, there was this guy called @alo_oficial who drove like an old master today 👏🏻 #f1