Fernando Alonso y Pau Gasol han compartido charla en 'PL4NETS Wellbeing Summit', una iniciativa que trata de concienciar a los más pequeños sobre la alimentación saludable y el bienestar... y han repasado la actualidad del piloto.

Como no podía ser de otra manera han hablado de su regreso a Renault a partir de la temporada que viene. "Soy consciente de dónde puede estar el Renault y que no vamos a luchar por las posiciones delanteras, pero es apasionante el trabajo de intentar mejorar para 2022 un equipo y un ambiente fuerte", afirma el bicampeón de la Fórmula 1.

Pero sus ganas de competir no cambian independientemente de la posición: "Cuando cierre la visera de todas formas, si es para luchar como 10º, 7º o 4º, me da igual, me parecerá como la última curva del Mundial y voy a intentar darlo todo".

De momento, piensa en Indianápolis y en las 500 Millas del 23 de agosto. "Estoy viendo las carreras de F1 con ganas de llegar a Indianápolis, que es mi reto este año y está difícil por la situación en la que está Estados Unidos con los contagios y las dificultades para viajar, porque tenemos prohibida la entrada, no hay vuelos, necesitamos permisos... pero bueno con ganas de llegar y hacer la carrera", explica.

"Y luego en septiembre mirar a la F1 y el año que viene, una vuelta quizás inesperada, aunque ahora siento también que con la pandemia otras disciplinas han quedado un poco con el futuro en el aire y la Fórmula 1 es una categoría con fuerza. Así que estoy con ganas de hacer otra aventura y que salga bien", sentencia.

A sus 38 años, Fernando ha mantenido en varias ocasiones que se encuentra en un estado físico excelente: "Cada año que pasa tienes que darle un poco más al cuerpo, tienes que pensar más en lo que comes, entrenar de otra manera".

Y con 39, la temporada que viene, el asturiano estará de vuelta en el equipo con el que se proclamó campeón en dos ocasiones consecutivas en el 'Gran Circo'. Su ilusión sigue intacta.