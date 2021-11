Noveno en el Gran Premio de México y con ganas de más para Brasil. Fernando Alonso quiere prorrogar su buena racha en América, donde este fin de semana vuelve la Fórmula 1.

"Interlagos es un circuito genial. Su historia en la Fórmula 1 es grande y los aficionados conocen la Fórmula 1 muy bien. Siempre ocurren cosas en Brasil, así que tenemos que estar preparados", ha afirmado en declaraciones ofrecidas por el equipo Alpine.

Precisamente el español le ha pedido a los galos "estar preparados" para el fin de semana. Y así ha definido Interlagos: "Es complicado porque sólo tiene seis o siete curvas. La curva dos no la haces como si fuera una curva, la curva tres no es una curva. Lo haré a fondo".

"Para conseguir un tiempo en un circuito tan corto con tan pocas curvas, necesitas bordar cada parte de la vuelta, así que creo que es un circuito que te recompensa bastante", ha expresado el bicampeón del 'Gran Circo'.

Con respecto a las condiciones climatológicas, Alonso tiene claro que no desea lluvia: "Normalmente prefiero pista seca en todos los circuitos, pero en Interlagos incluso más porque no hay ni siquiera una recta, siempre estás en una curva. Hay algunos puntos complicados, así que prefiero que no llueva".

Alonso pronosticó terminar entre el octavo y el décimo en México y así fue. Ahora espera volver a rascar puntos el próximo fin de semana en Brasil, un circuito que siempre será especial para él por su gesta ante Michael Schumacher y su legendario '¡toma, toma!'.