Un fin de semana con sensaciones encontradas para Alpine, ya que el monoplaza no tenía apenas ritmo pero pese a ello han logrado acabar en los puntos.

Tanto Alonso como Ocon se quedaron fuera de la Q3 en la clasificación del viernes pero el asturiano pudo aprovechar los incidentes de la carrera al sprint para ganar un par de posiciones de cara a la salida del domingo y hoy ha hecho lo mismo.

Alonso ha terminado octavo pero no cree que sea una posición que se merezcan sino que es fruto de los incidentes de carrera, aunque bien es cierto que para lograrlo ellos no podían cometer error alguno.

"No ha sido un fin de semana competitivo. Clasificamos 13º y 14º y esa era nuestra posición real, ayer ganamos posiciones gracias a los incidentes y hoy igual. Hemos conseguido un resultado que quizá no merecíamos pero son buenos puntos para nosotros", ha confesado Alonso en 'DAZN'.

"Nosotros no tenemos ningún margen de nada, no nos podemos permitir un trompo, ni una salida mala o una mala parada. Tenemos que hacerlo todo perfecto y hemos hecho una ejecución casi perfecta", ha añadido el asturiano.

Alonso no es muy optimista de cara al resto de la temporada ya que es consciente de que su monoplaza no va a tener más cambios ni mejoras y por tanto el ritmo que tienen ahora es el que van a tener durante las próximas carreras: "No vamos a tener ya más mejoras, los coches van a acabar el año tal y como están, así se va a hacer muy largo el final de la temporada".

