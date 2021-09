Fernando Alonso, piloto de Alpine, no tiene mucha confianza en su monoplaza de cara a la carrera del GP de Italia. El asturiano, que arranca décimo, considera que la salida será clave porque si no van a tener problemas para incluso puntuar en Monza.

"Por ritmo de carrera no merecemos más del décimo o el undécimo", avisa Alonso.

Así pues, todo queda en la arrancada: "Hay que tener cuatro ojos en la salida. En el sprint fue de las mejores, pero Monza es muy estrecho".

"No se puede ganar mucho, en el final de recta los Aston Martin me cerraron y me tocaron un poco. Son como mini autobuses en la primera vuelta", reconoce.

Por si la salida no funciona, Alonso apuesta por la estrategia: "Habrá que estar atentos a las paradas porque por ritmo de carrera no va a poder ser".

"Va a ser duro acabar en los puntos, pero a ver qué pasa", sentencia en palabras a DAZN F1.

