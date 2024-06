Fernando Alonso renovó hace un par de meses con Aston Martin hasta 2026, año en el que soplará las 45 velas, con el único competitivo de luchar por ganar carreras y, por qué no, tratar de alzar su tercer Mundial de Fórmula 1.

Durante una entrevista en 'EFE', al asturiano le han planteado el caso de Juan Manuel Fangio, leyenda absoluta del 'Gran Circo' que ganó el tercero de sus cinco Mundiales a los 44 años.

¿Qué le sugiere ese dato? El piloto de Aston Martin se lo toma con humor: "Que en el 2026 tengo 44 años (ríe)".

El ovetense cree que no son casos comparables: "Es otra época, otra época. Creo que ahora es más difícil. Pero bueno, en la Fórmula Uno dependes en gran medida del coche y de las armas que tienes en tus manos".

Eso sí, con una nueva normativa todo es posible: "En 2026 hay un cambio de reglamentación. Igual, de repente, tu equipo hace un coche un poco por encima del de los demás. Y tienes la posibilidad de ganar un Mundial. La posibilidad siempre va a estar ahí y hay que luchar por ella".

¿Pilotará en F1 hasta los 50 años?

Esta es otra cuestión que le han planteado al bicampeón, y no ha podido ser más tajante: "No, no. Seguro que no. Pero seguramente seguiré compitiendo. Me encantan las carreras. He visto (las 24 Horas de) Le Mans el pasado fin de semana, por televisión; y te pica un poco el gusanillo de los recuerdos que tienes, de cuando corrí allí".

Tras la F1, su siguiente capítulo parece definido: "Luego está el Dakar. Es una carrera apasionante, en la que hemos visto a Carlos Sainz ganándola y dominándola con 'sesenta y pico' años. Así que ojalá que pueda seguir corriendo muchos años más".