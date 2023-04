Uno de los campos que mejor maneja Fernando Alonso en una carrera de Fórmula 1 es la salida, el arranque del Gran Premio.

A lo largo de su dilatada trayectoria en el 'Gran Circo', el bicampeón del mundo de F1 ha dejado algunas 'Nanosalidas' para el recuerdo, convirtiéndose en uno de los mejores pilotos de la historia cuando se apaga el semáforo.

En un acto promocional de Aston Martin, el asturiano ha explicado cuál es su fórmula para empezar bien.

"La intuición y las decisiones de último momento son las claves en un circuito de carreras", ha arrancado el ovetense.

"Te aseguras de los coches que tienes a tu alrededor, de la velocidad, de que adelantas o que te adelantan, así que encuentras el pequeño hueco en la primera o en la segunda curva, pero eso es muy difícil de predecir", ha añadido.

"Solo debes decidir en el último momento. Con la experiencia acabas siendo mejor en las salidas, y aprendes esa habilidad", ha zanjado el ovetense, que ya suma 359 salidas desde que debutase en F1 en 2001 con Minardi.

Paralelamente, Pedro de la Rosa, expiloto de la categoría y actual embajador de Aston Martin, también ha aportado su impresión al respecto.

"El inicio de un gran premio va sobre la intuición. Una vez que sueltas el embrague, no piensas en lo que tienes que hacer", ha señalado el español.

