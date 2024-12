Fernando Alonso se planta y solicita "cambios radicales" a Aston Martin para 2025

El 2024 de Aston Martin ha sido para olvidar. Un equipo que venía de conseguir podios y que ha terminado por ser uno de los peores de la parrilla. Sólo el hacer de Fernando Alonso ha evitado el ridículo. El asturiano ha conseguido terminar en el top 10 en el mundial de pilotos a pesar del desastre en el que se ha convertido el coche.

Porque desde las primeras actualizaciones introducidas allá por Ímola, el monoplaza ya ni clasificaba bien ni era competitivo en las carreras. Se quedó anclado lejos de los McLaren, los Red Bull, los Ferrari y también los Mercedes.

Y de cara al año que viene, aunque todos los equipos estarán centrándose ya en el nuevo reglamento de 2026, Fernando ha hecho varias peticiones a los de Mike Krack, que contarán con el gran ingeniero Adrian Newey a partir del mes de marzo.

Según 'Cope', el bicampeón del Gran Circo ha pedido "cambios radicales" en el coche del año que viene. Porque el de este curso, el AMR24, parecía tener un "DRS delantero" que le imposibilitaba entrar de manera fluida en las curvas.

Pero no será un coche como el de 2023

A pesar de que Fernando regresó a los podios con hasta ocho y una opción de victoria muy importante, la del Gran Premio de Mónaco, el futuro coche no estará basado en el de 2023. Ya lo confirmó el piloto antes de la prueba de Qatar: "No sé cuáles serán las características. Todo lo aprendido de esta temporada, derivado de los problemas, será algo que incorporaremos el año que viene, nos hará mejores, aunque no creo que el coche se base en 2023".

"Creo que es un proyecto totalmente nuevo, y espero que nos dé mejores resultados que ahora", dijo.

Las notas de Alonso

El rumbo debe ser completamente nuevo. Sobre todo ahora que Enrico Cardile y Adrian Newey se harán cargo del diseño. No repetir el 2024 es el objetivo: "Esperábamos más, sobre todo a principios de año, cuando empezamos fuerte y hubo un par de mejoras en el coche con las que soñábamos terminar bien la temporada, y quizá luchar por podios o algo así. Esperemos que el año que viene podamos conseguirlo".