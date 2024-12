Los datos de Fernando Alonso dejan en evidencia al jefe de Aston Martin: Stroll, a años luz

Finalizada la temporada 2024 de Fórmula 1, ha llamado mucho la atención en las últimas horas que el jefe de Aston Martin, tal y como se ha desarrollado el año en la escudería, ha asegurado que "no hay tanta diferencia" entre Fernando Alonso y Lance Stroll.

La afirmación de Mike Krack ha encontrado 'respuesta' de la propia F1, que ha publicado la comparativa entre ambos pilotos este año.

En carrera, el asturiano se lleva el cara a cara en 17 citas por las siete del canadiense, mientras que en clasificación le barre con un 19 por cinco.

De hecho, el mejor resultado de Alonso ha sido un quinto puesto, mientras que Stroll ha logrado un sexto como mejor marca. En 14 carreras el ovetense ha terminado en los puntos por las seis del '18'.

En 'qualy', Fernando ha logrado poner al AMR24 en segunda fila, siendo la cuarta la mejor posición de Lance.

Estas marcas han aupado al bicampeón del mundo a la novena posición en el Mundial con 70 puntos, mientras que el hijo del dueño de Aston Martin ha quedado decimotercero con 24.

En el único aspecto que Lance Stroll supera a Fernando Alonso es en abandonos, por lo que con estos datos en la mano llaman aún más la atención las palabras de Krack.

Like a fine wine... Fernando Alonso leads the way for Aston Martin once again 🍷#F1@AstonMartinF1pic.twitter.com/ABoJF7hlbV