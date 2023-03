Después de que el mítico Adrián Campos se fijase en Fernando Alonso tras sus deslumbrantes actuaciones en categorías inferiores, el mánager le llevó hasta la Fórmula 1 de la mano de Minardi como cedido por parte de Renault.

Eso sí, a su llegada al equipo todo se pudo torcer en cuestión de semanas. El equipo iba camino de desaparecer, estaba en bancarrota y Paul Stoddart llegó en el último momento y llevó el coche al primer Gran Premio del año, Australia.

El magnate australiano le dio así la primera oportunidad a un Alonso que no defraudó terminando en 12º posición y sorprendiendo a grandes de la parrilla como Pedro De la Rosa.

Ahora, 22 años después, Stoddart ha recordado cómo se quedó prendado de Fernando: "Sabía muy bien a quien ponía en uno de mis coches en 2001. El año anterior ganó en Spa en Fórmula 3000 y aquella actuación la considero una obra maestra de pilotaje".

"Fernando me llamó la atención ya en el 2000 y nunca me lo quité de la cabeza. En esa época, no se hablaba mucho de él, era muy callado y se limitaba a cumplir con su trabajo", ha explicado en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

Según el 'aussie', Fernando Alonso debería tener, al menos, dos Mundiales de Fórmula 1 más. Con total seguridad, 2010 y 2012 fueron los que más cerca se quedaron, aunque en 2007 tuvo otra oportunidad de oro.

"Vi aquella carrera en Spa entera y lo que vi en él aquel día es que era el hombre, estaba destinado a ser campeón del mundo, incluso antes de subirse a un Fórmula 1. No estaba equivocado, aunque debería tener cuatro títulos y no sólo dos", ha señalado Stoddart.

Eso sí, su periplo en Minardi fue breve. Tras una temporada y después de alucinar al mundo de la F1, Renault le repescó para que fuera su piloto probador y 'calentara' para 2003. Ese año llegó la primera pole, podio, victoria... y el resto es historia.

"Sabía que lo iba a perder para 2002, sólo iba a estar con nosotros un año y Fernando no estaba contento con esa decisión. No quería estar una temporada entera haciendo test como piloto de pruebas de Renault. Yo quería que se quedase en Minardi, mi equipo soñado hubiese sido con Mark Webber y Fernando Alonso en el mismo coche", zanja el exjefe de Minardi.