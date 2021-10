Dolió, dolió mucho no ver a Fernando Alonso levantando su tercer Mundial de la mano de Ferrari. El asturiano aterrizó en la escudería en calidad de bicampeón tras una frustrante etapa en McLaren y un retorno poco exitoso a Renault.

'Magic' se enfundó el mono del 'Cavallino Rampante' para dar a la 'Scuderia' otra corona... pero ni el equipo ni el coche se asemejaban a lo que había tenido Kimi Raikkonen tres años atrás cuando fue campeón del mundo.

Alonso se quedó a las puertas del título en 2010, 2012 y 2013, temporadas en las que quedó por detrás de un joven Sebastian Vettel que irrumpió con fuerza en el 'Gran Circo' con un Red Bull que solo veía competencia en la destreza de Fernando al volante.

El ovetense dejó su asiento en Ferrari al propio Vettel, que tampoco logró ser campeón con los italianos en plena eclosión de la 'era híbrida' comandada por Mercedes.

Ahora, siete años después de despedirse de Ferrari, Fernando Alonso ha explicado por qué ni el alemán ni él lograron consumar el éxito con el 'Cavallino'.

"En mi tiempo y en el tiempo de Sebastian, Ferrari no estaba listo para ser campeón del mundo. Lo intentamos los dos en Ferrari, nos acercamos, pero al final no lo conseguimos. Quizá Ferrari no estaba listo para tener un campeón del mundo en el cockpit cuando corrimos allí", ha señalado en 'F1-Insider'.

A su vez, el actual piloto de Alpine ha señalado las diferencias que ve en Ferrari con respecto al pasado: "Ahora han modificado su plan. Las expectativas ya no son tan altas y corren con pilotos jóvenes. Ahora tienden a pensar a largo plazo, y no a corto como antes".