Fernando Alonso: "Un chaval de Oviedo, dos Mundiales de F1... y 17 años después, a otra cosa"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) reconoció, tras quedar eliminado en la primera sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica con el decimoséptimo mejor tiempo, que sabían que tanto este circuito como el del próximo GP de Italia eran "complicados" para su coche.

"Sabemos que Bélgica e Italia iban a ser circuitos complicados y está siendo así. Intentaremos defendernos y esperar a circuitos como Singapur que no necesitan tanto motor", señaló Alonso tras el final de la Q1 en el circuito de Spa-Francorchamps.

El bicampeón del mundo asturiano reconoció que en McLaren no tenían grandes expectativas para la clasificación. "Ya lo vimos en los entrenamientos libres que iba a ser complicado pasar el primer corte pero bueno, hemos estado en esta situación en algunos Grandes Premios y finalmente hemos luchado por los puntos", añadió.

Alonso, que a partir de 2019 ya no disputará el Mundial de Fórmula Uno, aseguró que su retirada no tiene "nada que ver" con resultados como el de este sábado. "No tiene nada que ver con los resultados, estoy encantado con lo que he conseguido. Un chaval de Oviedo, muchas victorias, podios y dos campeonatos del mundo y 17 años después, a otra cosa", finalizó.