Se avecina una más que divertida 'silly season' en la Fórmula 1. Una en la que todo puede suceder después de que Lewis Hamilton anunciara su marcha de Mercedes a Ferrari. En la que hay un asiento en un equipo grande... y en otros tantos más sabiendo que para 2025 no son pocos los que termina contrato. En esas está, mismamente, Sergio Pérez y Red Bull.

Muchas opciones. Muchos movimientos. Muchas posibilidades las que tienen por delante no pocos grandes nombres de la parrilla como por ejemplo Carlos Sainz. El madrileño ya sabe que no tiene, de momento, volante para 2025. No lo tiene a pesar de ser el único que ha ganado a Red Bull en 2023 y en lo que llevamos de 2024 en carrera larga.

Ahí aparee Mercedes. Ahí aparece Red Bull. También a saber si la opción Audi... pero otra vía se puede abrir para Sainz. Así lo ve al menos Eddie Jordan, mítico exdueño de un equipo de F1, que ha hablando en el podcast 'Formula for Success' sobre una posibilidad para él.

"Es un presentimiento"

Para él, y para Alonso. Y es que par Jordan existe la opción de ver un Aston Martin cien por cien español.

"No se sorprenda si el año que viene hay un equipo Aston Martin con Alonso y con Sainz. Si no tiene sitio en Red Bull, se unirá a Fernando", cuenta.

Y sigue: "Es lo que creo. Pruebas no tengo, pero es un presentimiento. A menudo mi intuición es algo diferente a la de otros... pero suena bonito. Muy romántico, ¿no?"

Quién sabe qué es lo que depara o puede deparar el futuro para dos pilotos, para Alonso y para Sainz, que no tienen contrato aún para la F1 2025.